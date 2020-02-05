10 معلومات عن أول مستشفى صينى لعلاج مصابى «كورونا»

أكد الإعلام الصيني الرسمي، أمس الثلاثاء، إن عملية بناء مستشفى هوشينشان انتهت، وهو بمثابة أول منشأة طبية خاصة من أصل منشأتين في طور البناء لمرضى فيروس كورونا في مدينة ووهان، ووصفت وسائل الإعلام الصينية ما حدث بالمعجزة، حيث أكدت الصين قدرتها على حل أي مشكلة يمكن أن تقابلها في وقتٍ قصير.وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن مستشفى ووهان التي بُنيت في 10 أيام لمواجهة الفيروس القاتل.1- أُنجز المستشفى في 10 أيام فقط، وهو وقت قياسي يحدث لأول مرة.2- بُني المستشفى على مساحة 34 ألف متر مربع.3- يستوعب المستشفى 1000 سريرا.4- يحتوى على جناح للعزل السلبى يمنع انتشار الفيروس عبر الهواء.5- يضم عدة "أجنحة"، كل جناح به سريرين، وبداخله حمام.6- تُنقل الوجبات والأدوية للمرضى عبر مقصورة ويتم تطهير المكان بأشعة فوق البنفسجية.7- شارك في أعمال بناء 2000عاملا.8- 1000 مجموعة من المعدات شاركت فى البناء على مدار 24 ساعة.9- السلاح الجوى الصينى ينقل 58 طنا من الإمدادات لدعم المستشفى.10- 795 جنديا يدعمون أعضاء الفريق الطبى للسيطرة على المرض.