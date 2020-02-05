جدول أعمال الجلسة العامة بمجلس النواب.. الأحد

يستأنف مجلس النواب جلساته، الأحد المقبل، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، ومن الرأي والمقرر أن يقوم المجلس فيها بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.ويناقش المجلس، أيضًا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015، بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية وإرهابين وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الثقافة والإعلام والآثار بشأن مشروع قانون مقدم من النائبة فائقة فهيم، وأكثر من 60 نائبا بشأن حماية الآثار وهو القانون رقم 117 لسنة 1983.كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن قانون التمويل الاستهلاكي وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد وأكثر من 60 نائبًا أخرين، بشأن ساحات انتظار السيارات، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والشؤون الاقتصادية بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 673 لسنة 2019 بشأن الموافقة على "الملحق الإطاري" بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسة الترويج والمشاركة للتعاون الاقتصادي والموقع بالقاهرة في 23 نوفمبر 2019.