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الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القوى العاملة تنظم دورة مجانية لصيانة «المحمول» أول مارس

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:24 ص
دورة تدريبية
دورة تدريبية
دعاء جابر
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وجه وزير القوى العاملة، محمد سعفان، مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بضرورة استغلال مراكز التدريب المهني الثابتة والوحدات المتحركة، لتوفير التدريب من أجل التشغيل، فضلا عن إقامة مشروعات صغيرة، تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير عمل لائق للشباب.

وأوضح وزير القوي العاملة، أن برامج التدريب المهني التي تقدمها الوزارة من خلال مديرياتها بالمحافظات تركز علي البعد الاجتماعي، وتعطي الأولوية في التدريب للفئات الأولي بالرعاية.

في هذا الإطار أعلن السيد السنجابي مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد، عن قيام المديرية بفتح باب قبول طلبات الرغبين في التدريب المهني المجاني علي مهنة صيانة "المحمول والدش" للذكور والإناث، لمدة 3 شهور تبدأ من أول مارس حتي 31 مايو 2020.

وأوضح السنجابي، أنه على من يرغب الالتحاق بهذه الدورات يرفق في طلبه صور من المؤهل الدراسي، والبطاقة الشخصية، وشهاده الميلاد، وكعب العمل، و(2) صوره شخصية، والتوجه إلى مركز التدريب المهني بالقوى العاملة ببورسعيد خلف حضانة الفيروز بجوار مدرسه حافظ إبراهيم.

وقال، إن العدد محدود والحجز بأسبقية التقديم، يشترط في المتقدم للتدريب التفرغ التام في أثناء فترة التدريب، وسيحصل المتدرب علي بدل انتقال يصرف للمتدرب 10 جنيهات عن كل يوم حضور، وبدله تدريب تصرف مجانا، وأدوات كتابية، ويتم التدريب يوميا من الأحد إلى الخميس لمدة 4 ساعات، وسيحصل المتدرب في نهاية الدورة علي شهادة معتمده من وزارة القوى العاملة تفيد باجتياز الدورة التدريبية بنجاح.

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