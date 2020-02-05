3 اجتماعات لـ«محلية النواب» بحضور محافظ الإسكندرية

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الأربعاء، 3 اجتماعات، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.الاجتماع الأول في الساعة 11 صباحًا، والثاني في الواحدة ظهرًا، والثالث في الساعة 3 عصرا بقاعة "سيف اليزل"، وذلك لمناقشة طلبات إحاطة خاصة بمحافظة الإسكندرية مقدمة من النواب: عفيفي كامل عفيفي، وإنجي مراد فهيم، وإلهام المنشاوي، وحسن خير الله، وأبو العباس فرحات، وحسين خاطر.