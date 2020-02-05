بريطانيا ترسل طائرة إلى الصين لإجلاء رعاياها الأحد

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، عن عزمها إرسال طائرة مدنية إلى مدينة (ووهان) الصينية صباح الأحد المقبل؛ لإجلاء رعاياها.ودعت الوزارة -في بيان نشرته الحكومة البريطانية على موقعها الإلكتروني الرسمي اليوم الأربعاء- رعاياها في إقليم "هوبي" الصينية، إلى التواصل مع المسؤولين البريطانيين للتسجيل في حال رغبتهم المغادرة على الرحلة سالفة الذكر.وأوضحت أنه سيكون على متن الطائرة فريق طبي لتوفير الدعم الطبي اللازم للركاب، إلى جانب مسؤولين من وزارة الخارجية.