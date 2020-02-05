إهداء درع «جامعة مصر» لوفد «لندن سكول»

افتتح خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أول مقر لجامعة «لندن سكول» للتجارة في مصر والشرق الأوسط بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وذلك في إطار التعاون المصري البريطاني في المجالات العلمية المختلفة.حضر الافتتاح وفد بريطاني رفيع المستوى يضم اللورد توملينسون، رئيس مجلس إدارة جامعة «لندن سكول»، وتيم أندرادي، الرئيس التنفيذي للجامعة، والبروفيسور محمد داستباز، نائب رئيس جامعة «سوفولك» البريطانية.ومن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حضر الدكتور محمد العزازي، رئيس الجامعة، وإسلام الطوخي، نائب رئيس مجلس الأمناء، وسميح زملط، مدير تطوير الأعمال الدولي بجامعة «لندن سكول»، والدكتورة ياسمين الكاشف، أمين عام مجلس الأمناء، والإعلامي محمد فودة، المستشار الإعلامي للجامعة.وأعرب وفد جامعة «لندن سكول» عن سعادته وتقديره لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لافتتاح فرع جامعة «لندن سكول LSC»، داخل الجامعة، وهو تعاون مشترك بين الجامعة وكليات التجارة بجامعة «لندن سكول»، تحت رعاية رئيس مجلس أمناء الجامعة خالد الطوخي، وإسلام الطوخي نائب رئيس جامعة مصر.كما حرص وفد جامعة «لندن سكول» على حضور اجتماع مجلس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الذي حضره رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الدكتور محمد العزازي، وأمين عام مجلس الأمناء ومديرة إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية بالجامعة الدكتورة ياسمين الكاشف وعمداء الكليات المختلفة و تم خلال الاجتماع عرض فيلم عن الجامعة ومدي تطور البحث العلمي فى الكليات المختلفة و استعرض الفيلم اهتمام الجامعة بالفنون والثقافة والرياضة لدي الطلاب والطالبات.ومن جانبه قدم وفد جامعة لندن سكول شرحا عن الجامعة وأهدافها وفروعها حول العالم وكيف نجحت الجامعة في تحقيق إنجازات علمية في لندن وماليزيا وعدد آخر من الدول وبعد ذلك تفقد الوفد البريطاني منشآت جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا ومنها مكتبة متحف ومركز اختبارات الجامعة .وخلال الزيارة، أهدى «الطوخى» درع الجامعة لأعضاء الوفد، معربًا عن تقديره افتتاح أول فرع لجامعة لندن سكول للتجارة فى مصر داخل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.وقال إن زيارة وفد الجامعة تأتى ضمن خطة التعاون المصرى البريطانى فى مختلف المجالات وخاصة التعليم، كما تدخل ضمن تنفيذ رؤية الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى للنهوض بالتعليم لخدمة الاقتصاد المصرى.وأضاف «الطوخى» أن التعاون مع جامعة لندن فى الإدارة يأتى تتويجًا لجهود بذلت على مدار ٣ سنوات ماضية نتج على إثرها افتتاح أول فرع للجامعة فى مصر والشرق الأوسط لمنح الدراسات العليا فى الإدارة والاقتصاد والاستثمار.وأشار إلى أن الدراسة فى فرع الجامعة ستنطلق فى أبريل المقبل، مؤكدًا أن الهدف هو تخريج أجيال جديدة فى عالم الاقتصاد تكون قادرة على التعامل فى سوق العمل بعد اكتسابها خبرات وثقافات كافية نتيجة لما توفره الجامعة للدارسين.وذكر أنه سيكون هناك عدد من الاتفاقيات المهمة فى العلاج الطبيعى والتمريض خلال الفترة المقبلة على غرار الفرع الجديد فى الاقتصاد، مُشيدًا بدور الجامعة فى تأهيل وتخريج أجيال قادرة على تولى المسئولية والنجاح من بينها، سميح زملط، خريج الجامعة، الذى تولى أحد مناصب جامعة لندن سكول.وتابع: «فرع الجامعة ستكون به مجموعة من الأساتذة المصريين والبريطانيين، وهناك زيارات متبادلة بين الجامعتين، خاصة أن الجامعة لها ٦ أو ٧ فروع فى العالم، كما تتيح الجامعة مصروفات محددة للطلبة الدارسين ونأمل فى تطبيق نفس هذه المعايير هنا فى مصر، خاصة أن هدفنا هو تأهيل الطلاب لسوق العمل عبر برامج تعليمية مميزة».من جهته، قال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور محمد العزازى، إن افتتاح فرع لجامعة «لندن سكول LSC» يأتى بعد تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، على دعم وتأهيل الطلاب من خلال برامج تعليمية متميزة لسوق العمل.وأعلن «العزازى» عن دعم رئيس مجلس أمناء الجامعة، خالد الطوخى، ونجله إسلام الطوخى، نائب رئيس الجامعة، لتحقيق أكبر استفادة من الخبرة الدولية التى تتمتع بها بريطانيا، خاصة فى ظل حرص المملكة المتحدة على نقل خدماتها التعليمية إلى الجامعات الكبرى فى مختلف أنحاء العالم.وأشار إلى أن هناك فرصًا متاحة أمام طلبة كلية الإدارة والاقتصاد للحصول على درجة الماجستير من جامعة سكول وهى جامعة متخصصة فى الإدارة والاستثمار والعلوم الاقتصادية، لافتًا إلى أن الفرع الجديد للجامعة الدولية فى مصر يأتى ضمن خطة وزارة التعليم العالى والدولة لخدمة الاقتصاد المصرى.بدورها، قالت أمين عام مجلس الأمناء ومديرة إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية بجامعة مصر، الدكتورة ياسمين الكاشف، إن زيارة الوفد البريطانى تأتى فى إطار حرص الجامعة على دعم علاقات التعاون الثقافى والعلمى مع بريطانيا، وتدعيم الشراكة بين المؤسسـات التعليمية والبحثية المصرية والإنجليزية.وأعلنت عن إمكانية استفادة الطالب الملتحق بالبرنامج من خلال فرع «LSC»، بالحصول على درجة الماجستير والدكتوراه كاملة من الجانب البريطانى، وبذلك تُصبح الجامعة النواة الأولى لهذا البرنامج.وأشارت إلى أن هناك فرصًا أمام جميع الطلاب للاستفادة من البرنامج، ولن يقتصر على خريجى كلية الإدارة والاقتصاد بل سيمتد ليشمل جميع خريجى الكليات الأخرى المهتمين بهذا التخصص فى حياتهم العملية.واختتمت: «الطالب يستطيع الالتحاق بالبرنامج سواء داخل الجامعة فى مصر أو فى أحد فروع الجامعة البريطانية على مستوى العالم، إلى جانب أنه يوفر أيضًا فرصة كبيرة لتأهيل طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لسوق العمل داخل بريطانيا فور الحصول على شهادة التخرج».