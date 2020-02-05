ماليزيا تستهدف ترحيل 77 ألف مهاجر غير شرعي هذا العام

تستهدف مصلحة الهجرة الماليزية ترحيل 77 ألف مهاجر غير شرعي خلال العام الجاري، 13 ألفا منهم من ولاية صباح شرق ماليزيا.وقال رئيس مصلحة الهجرة بالولاية سادي محمد أمين - وفقا لوكالة الأنباء الماليزية بيرناما اليوم الأربعاء - إن الحكومة تستهدف ترحيل 7 آلاف مهاجر غير شرعي من الولاية وحدها، ولكن مع استمرار الجهود المبذولة وتنسيق العمليات بين الوكالات المعنية، قد يكون العدد أكثر من ذلك.في سياق متصل، أفادت رئيسة مجلس الأمن الوطني للولاية شريفة سيتي صالحة الحبيب يوسف، أن جهتها تسعى بكل جدية إلى ترحيل 13 ألف مهاجر غير شرعي هذا العام، وذلك من خلال تعزيز التعاون والتنسيق بين مصلحة الهجرة، والشرطة الملكية، ووكالة الملاحة البحرية، ووزارة الصحة وسلطة المنطقة الأمنية الخاصة بالسواحل الشرقية لولاية صباح.وأوضحت أنه تم ترحيل ألف و994 مهاجرًا غير شرعي من الولاية منذ أوائل العام الجاري على ثماني مراحل ترحيل.