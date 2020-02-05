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الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: انتشار الشهادات المزورة تهدد مصداقية الجامعات المصرية

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 10:19 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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أكد النائب فايز بركات نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، أن انتشار ظاهرة الشهادات المزورة من شأنه إفساد العملية التعليمية، والقضاء على مصداقية الشهادات العلمية المصرية في الخارج وعدم اعتمادها، نظرًا لاحتمالية وجود شبهة تزوير فيها.

وأشار النائب إلى أن لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة الماضية، ضبطت أكثر من 77 كيانا وهميا خلال الفترة الماضية تمنح شهادات علمية، وهي جهات غير مرخصة من الأصل.

وأوضح أن الظاهرة تزداد في الانتشار يوما بعد يوم مع تقدم الأساليب التكنولوجية والتي تستخدم من قبل البعض في التزوير، وكذلك مع بعد انتشار إعلانات عبر صفحات التواصل الاجتماعي، بتوفير شهادات مزورة لتحقيق انتشار أوسع.

ولفت "بركات" إلى أنه أصبحت هناك شهادات بعلامات مائية يصعب تزويرها، وبالفعل بدأت جامعة القاهرة وعين شمس بتطبيق تلك الشهادات، مؤكدًا ضرورة الاعتماد في الجامعات على أحدث البرامج والتصميمات العالمية في شتى أنواع التكنولوجيا المخصصة لطباعة المستندات والوثائق، مثل التخرج وغيرها من الأوراق المهمة التي تستخدمها الجامعات المصرية للطلاب وغيرهم، ووضع علامة مائية على الشهادات الجامعية، إصدار شهادات من عينة المواد المصنع منها الأوراق النقدية.

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