اختيار 5 سيدات لمسابقة الأم المثالية بـ«تضامن الإسكندرية»

انعقدت لجنة اختيار الأم المثالية بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، برئاسة إمام فوزي، اليوم، لعرض الطلبات المقدمة في اللجنة، حيث تقدم عدد 17 سيدة على مستوى المحافظة.وتم عرض قصص الكفاح وتربية الأبناء وما تم مواجهته من صعوبات وتضحيات كل واحدة تلو الاخرى على حدى، على اللجنة، ووقع الاختيار علي عدد 5 أمهات توافرت فيهن الشروط والمعايير التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي في إعلانها عن المسابقة منذ ما يقرب من الشهر الماضي.وتشكلت اللجنة برئاسة مدير المديرية، وعضوية كلً من وكيل المديرية، والنائبة إلهام المنشاوي عضو البرلمان عن دائرة شرق، ومدير إدارة الأسرة والطفولة بالمديرية، واللجنة الفنية المكونة من 3 أخصائيين بإدارة الأسرة والطفولة، وممثلي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للإعاقة وممثل اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الإسكندرية، ومراقب إعلامي، ووممثلي 4 جمعيات أهلية (جمعية زهور الحياة - جمعية الأورمان - براعم الإيمان - أهل التوفيق - وممثل عن كلية الآداب).