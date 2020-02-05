برلمانية تتقدم بطلب إحاطة لمواجهة تصدير الكمامات المستخدمة

تقدمت الدكتورة شادية ثابت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن وجود عمليات مشبوهة لجمع الكمامات من السوق المصرية، وبيعها للخارج.وأشارت النائبة، في بيان لها، إلى أن المركز المصري للحق في الدواء، رصد عمليات تقوم بها جماعات غير معروفة، تجمع الكمامات الخاصة بالوقاية من السوق، في الوقت الذي تقوم فيه ببيعها وتصديرها للصين، حيث تقوم بجمع بعض المستلزمات الطبية وشرائها بأعلى سعر وتصديرها إلى دول مثل الصين، التي تقوم بتوزيع إعلانات لجمع الكمامات إليها وتصديرها إلي ميناء "نينغبو" بالصين.وأوضحت: تعمل هذه الجماعات المكونة من بعض الصيادلة والتجار على جمع الكمامات في المحافظات، مستغلة الحالة الدولية التي في حاجة لمثل هذه المستلزمات الحيوية.وأشارت إلى أن هناك تنبؤات بأنه سوف تكون هناك حالة احتياج كبيرة للكمامات، خاصة في ضوء مستجدات فيروس "كورونا" الصيني، فإنه يتطلب اتخاذ كل الاحتياطات لمنع تصدير أي مستلزمات طبية للخارج.وطالبت باتخاذ إجراءات للتوقف عن التصدير للخارج حتى تنتهي الجهات المعنية من تقدير الكميات المطلوبة من الأدوات الطبية للسوق المصري، وتخزينها.