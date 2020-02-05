تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

تباين أداء أسهم ومؤشرات البورصة لدى مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي بنحو طفيف، فيما تراجعت المؤشرات الثانوية.وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "اى جى اكس 30" بنسبة 05. 0%، بما يعادل 6.95 نقطة ليصل إلى مستوى 13922 نقطة، فيما تراجع المؤشر الثانوى "اى جى اكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 03. 0%، بما يعادل 37. 0 نقطة ليسجل مستوى 1263 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 39 مليون جنيه خلال الربع ساعة الاولى من التعاملات، وذلك بالتعامل على حوالي 5.2 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 734 صفقة شراء وبيع.