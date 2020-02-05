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الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كردستان العراق يتفق مع بغداد على حصته في ميزانية 2020

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 10:12 ص
كردستان العراق
كردستان العراق
وكالات
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ذكرت وكالة الأنباء العراقية الحكومية اليوم الأربعاء أن حكومة العراق وإقليم كردستان توصلا إلى اتفاق بشأن مساهمة أربيل في الميزانية الاتحادية لعام 2020.

ونقلت الوكالة عن جوتيار عادل المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان قوله إن الاتفاق يتضمن تحويل إيرادات 250 ألف برميل يوميًا من النفط المنتج في الإقليم إلى الميزانية الوطنية للعراق.

وتجري مناقشة الميزانية الاتحادية للعراق لعام 2020 في البرلمان حاليًا.

وميزانية العام الماضي، التي تضمنت مساهمة من إقليم كردستان، تبلغ وفقا للتوقعات 133 تريليون دينار (112 مليار دولار) بناء على صادرات نفط قدرها 3.88 مليون برميل يوميا بسعر 56 دولارا للبرميل.

وفي الوقت الحالي، تبلغ صادرات إقليم كردستان العراق ما يتراوح بين 400 و500 ألف برميل يوميًا تقريبًا.

كما تتضمن ميزانية 2019 سداد رواتب قوات البشمركة الكردية وهي خطوة ساهمت في تهدئة التوتر بين بغداد وأربيل.

وقالت وكالة الأنباء العراقية إن مسئولين أكراد قالوا إنهم سينتظرون لحين تشكيل رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لحكومة جديدة قبل بدء تحويل إيرادات النفط إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) وفقا للاتفاق.

وقال عادل إن التحويل سيبدأ حين تشرع بغداد في الوفاء بالتزاماتها وإنه لا توجد نسبة محددة للأكراد في ميزانية البلاد.

ويتعين على علاوي تشكيل حكومة جديدة في غضون شهر وخوض اقتراع بالثقة في البرلمان.

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