حادث تصادم يشل المرور أعلى «الصحراوي»

توقفت حركة المرور، صباح اليوم الأربعاء، أعلى الطريق الصحراوي حتى محور ٢٦ يوليو بمنطقة القرية الذكية، إثر تصادم حادث بين سيارتين.تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغًا من الخدمات المعينة بوجود مصادمة بين سيارة "ملاكي" وأخرى "ميكروباص"، أعلى الطريق الصحراوي حتى محور ٢٦ يوليو بمنطقة القرية الذكية.ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات، وعلى الفور تم الدفع بالأوناش المرورية لرفع حطام الحادث ونشر الخدمات لتنظيم حركة السير.