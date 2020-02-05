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الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مؤتمر طارئ لوزير التعليم لحسم جدل «نتيجة الثاني الثانوي»

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 10:10 ص
طارق شوقي
طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ قليل، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، قرر عقد مؤتمر صحفي طارئ اليوم الأربعاء، بمقر وزارته.

وأكدت وزارة التربية والتعليم في بيانها إن هذا المؤتمر الصحفي من المقرر أن يقدم فيه وزير التربية والتعليم شرحًا لنتيجة الصف الثاني الثانوي ونظام التقييم الجديد.

وأضافت أنه من المقرر أيضا أن يتطرق وزير التربية والتعليم خلال هذا المؤتمر إلى كيفية فهم وتفسير نتائج الامتحانات الإلكترونية والاستفادة منها.

وكان الدكتور وزير التعليم، أعلن أنه تم إغلاق رابط نتيجة امتحانات الصف الثاني الثانوي 2020 بشكل مؤقت، على أن تتم إعادة إتاحته لجميع الطلاب منتصف نهار اليوم الأربعاء.

وقال إن هذا الإجراء هدفه أن تتمكن الوزارة من توفير نموذج للنتائج أكثر فائدة للطلاب، وتلبية لرغبة الكثيرين في معرفة الدرجات التي حققوها وكذلك متوسط أداء الدفعة بأكملها في كل مادة.

وأشار إلى أنه كان واضحًا لنا أن هناك "التباسًا كبيرًا عند الكثيرين في فهم وقراءة النتيجة"، لأنهم يحاولون قراءتها بالمعايير القديمة للرسوب والنجاح، ولذلك قررت تصميم شكل مختلف يسهل فهمه، وطلبت من زملائي إعداده على الفور وسوف ننشره اليوم إن شاء الله.

وأضاف أن هذا العمل يشمل حوالي ٥١٧٠٠٠ كارت للنتيجة، ويستغرق ساعات الليل لإعداده وتوفيره على الرابط.

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