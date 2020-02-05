6 قطاعات تصعد بمؤشرات بورصة قطر بمستهل التعاملات

ارتفعت بورصة قطر لدى مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من صعود أسهم 6 قطاعات.وسجل المؤشر العام صعودًا بلغت نسبته 0.26%، ليصل إلى النقطة 10296.29، رابحًا نحو 26 نقطة عن مستويات أمس الثلاثاء.وبلغت قيمة التداول في ذلك التوقيت 13.01 مليون ريال، وزعت على 5.38 مليون سهم، بتنفيذ 487 صفقة.وشهدت التعاملات ارتفاع 6 قطاعات على رأسها الصناعة، تلاه العقارات، ثم الاتصالات، والبضائع، والتأمين، والبنوك والخدمات المالية.وصعد الصناعة بنسبة 0.80 %، لنمو 5 أسهم تقدمها مسيعيد الأكثر ارتفاعًا بـ1.94%، كما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.38 %، نتيجة صعود 3 أسهم على رأسها المتحدة بـ0.67%.وتصدر سهم الرعاية قائمة الارتفاعات بنسبة ـ3.75 %، مع إعلان القوائم المالية السنوية لـ2019، حيث تراجعت الأرباح بنسبة 7.48 % سنويًا عند 78.19 مليون ريال.وبشأن أنشط التداولات، تصدر مسيعيد الكميات بـ1.39 مليون سهم، فيما جاء الوطني على راس السيولة بـ7.65 مليون ريال، مستقرًا عند سعر 20.64 مليون ريال.