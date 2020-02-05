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الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

6 قطاعات تصعد بمؤشرات بورصة قطر بمستهل التعاملات

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 10:10 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
اكرم عمران
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ارتفعت بورصة قطر لدى مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من صعود أسهم 6 قطاعات.

وسجل المؤشر العام صعودًا بلغت نسبته 0.26%، ليصل إلى النقطة 10296.29، رابحًا نحو 26 نقطة عن مستويات أمس الثلاثاء.

وبلغت قيمة التداول في ذلك التوقيت 13.01 مليون ريال، وزعت على 5.38 مليون سهم، بتنفيذ 487 صفقة.

وشهدت التعاملات ارتفاع 6 قطاعات على رأسها الصناعة، تلاه العقارات، ثم الاتصالات، والبضائع، والتأمين، والبنوك والخدمات المالية.

وصعد الصناعة بنسبة 0.80 %، لنمو 5 أسهم تقدمها مسيعيد الأكثر ارتفاعًا بـ1.94%، كما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.38 %، نتيجة صعود 3 أسهم على رأسها المتحدة بـ0.67%.

وتصدر سهم الرعاية قائمة الارتفاعات بنسبة ـ3.75 %، مع إعلان القوائم المالية السنوية لـ2019، حيث تراجعت الأرباح بنسبة 7.48 % سنويًا عند 78.19 مليون ريال.

وبشأن أنشط التداولات، تصدر مسيعيد الكميات بـ1.39 مليون سهم، فيما جاء الوطني على راس السيولة بـ7.65 مليون ريال، مستقرًا عند سعر 20.64 مليون ريال.

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