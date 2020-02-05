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الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: تابعت عن كثب إعادة 32 صيادًا إلى أرض الوطن

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 10:07 ص
اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين
مصطفى عنز
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تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إعادة 32 صيادًا مصريًا إلى أرض الوطن عقب احتجازهم في اليمن، من بينهم صيادين من كفر الشيخ وهم "فهمي محمد فهمي زهران، قرة العنابرة - مركز بلطيم، وسعيد سيد محمد البدوي، مدينة برج البرلس"، و30 صياد من دمياط.

حيث احتجزتهم ميليشيات الحوثي الإرهابية، وتم احتجازهم داخل ميناء الحديدة اليمني، تمهيدًا لمحاكمتهم لتجاوزهم الحدود ودخول المياه اليمنية دون تراخيص.

وتواصل المحافظ، مع الصيادين ليلًا، واطمئن عليهم، وتم التنسيق مع الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، لترتيبات مبيتهم، حيث إن الأتوبيس الذي نقلهم من مطار القاهرة الدولي توجه بهم لمحافظة دمياط، وعلى الفور كلف محافظ كفر الشيخ، بإرسال سيارة لاصطحابهم لذويهم، مؤكدًا أنه سيتم اللقاء بهم فور وصولهم.

وأشاد محافظ كفر الشيخ، بالجهود المكثفة المبذولة والتي استمرت لعدة أيام لإنهاء أزمة احتجاز 32 صيادًا مصريًا في دولة اليمن، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث أسفرت تلك الجهود عن الحفاظ على حياتهم، ونقلهم بشكل آمن للأراضي المصرية، في إطار حرص الدولة على تأمين رعاياها بالداخل والخارج، مقدمًا خالص الشكر والتقدير لكل من ساهموا في إعادتهم إلى أرض الوطن آمنين.

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