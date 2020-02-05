حظك اليوم.. برج الثور الأربعاء 5 فبراير 2020

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج الثور قالت:مهنيًا: لقاء مهمّ على الصعيد العملي تحدد على إثره مشاريعك للمرحلة المقبلة وفق ما تريده أنت.عاطفيًا: إذا كنت لا تشعر بالاستقرار مع الشريك، يجب أن تبادر إلى البحث عن الأسباب لئلا تقع في المحظور.صحيًا: الوزن الثقيل يرخي بثقله على ركبيتك ورجليك ما يسبب لك تعبًا كبيرًا.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.