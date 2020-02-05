تباين مؤشرات بورصة الكويت فى مستهل تعاملات اليوم

تباين أداء المؤشرات الكويتية لدى مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، حيث صعد المؤشران العام والأول بنسبة 0.01% و0.03% على التوالي، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي 0.05%.وتصدر قطاع الصناعة الارتفاعات، بصعود بلغت نسبته 1.07%، فيما تصدر قطاع الخدمات الاستهلاكية التراجعات بانخفاض قدره 0.96%.وجاء سهم "يوباك" على رأس الارتفاعات للأسهم المدرجة بارتفاع بلغت نسبته 20.7%، بينما تصدر سهم "وربة للتأمين" التراجعات بنسبة 5.2%.وبلغ حجم تداولات البورصة الكويتية بالمستهل نحو 50.5 مليون سهم جاءت بتنفيذ 1905 صفقات حققت سيولة بقيمة 10.4 مليون دينار.وحقق سهم "بيتك" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 2.44 مليون دينار متراجعًا 0.24%، فيما تصدر سهم "أرزان" نشاط الكميات بتداول 9.75 مليون سهم مرتفعًا 1.93%.