الاتحاد الأوروبي يقرر فرض عقوبات على التنقيب التركي في «المتوسط»

كشفت وكالة بلومبرج الأمريكية، عن جهود الاتحاد الأوربي لفرض عقوبات على تركيا جراء أنشطة التنقيب في غاز المتوسط في اليونان، قائلة إن الاتحاد الأوروبي قرر استهداف الرعايا الأتراك الذين يقومون بالتنقيب على السفن التركية، وفقا لما أسفر عنه اجتماع للدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الثلاثاء، وأن العقوبات ما زالت بحاجة إلى صياغة وتوقيع رسميًا.ويستعد دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على اثنين من الأتراك، ردا على عمليات التنقيب والحفر التي تقوم بها أنقرة قبالة جزيرة قبرص المقسمة.وقالت الوكالة، إن المواطنين الأتراك سيواجهان تجميد أصولهما وحظر السفر.يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه أنقرة أنشطة التنقيب والحفر في قبرص، وسط نزاع مستمر مع اليونان وقبرص بشأن حقوق التنقيب عن الهيدروكربونات قبالة جزيرة قبرص.أدى قرار تركيا الأخير بإرسال سفن الحفر في المناطق التي تتداخل مع المنطقة الاقتصادية الخالصة للقبارصة اليونانيين إلى تصعيد التوتر، ونددت به الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.وتطالب أنقرة بالسيطرة على المياه الإقليمية التي تتداخل مع المناطق التي تطالب بها قبرص، وتؤيد أيضًا الحقوق الإقليمية للدولة القبرصية التركية الانفصالية في الجزء الشمالي من الجزيرة، والتي تعترف بها تركيا فقط.وقالت بلومبرج: "على الرغم من أن الإجراءات العقابية لن تؤثر على الشركات التركية في قطاع الهيدروكربونات، إلا أنها تمثل تصعيدًا استثنائيًا ضد بلد ما زال مرشحًا رسميًا لعضوية الاتحاد الأوروبي".