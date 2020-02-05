428 أمريكيًا على متن سفينة فرضت اليابان حجرًا صحيًا عليها

قالت السفارة الأمريكية في اليابان، اليوم الأربعاء، إنها على علم بوجود 428 أمريكيا على متن سفينة "دايموند برينسس"، التي فرضت السلطات اليابانية حجرا صحيا على جميع ركابها وأفراد طاقمها في ميناء "يوكوهاما" بعد أن تبين إصابة أحد الركاب بفيروس "كورونا" الجديد.وأضافت السفارة - في تصريحات خاصة لشبكة "سي إن إن" الأمريكية - أن سلامة مواطني الولايات المتحدة في الخارج تمثل أولوية قصوى لوزارة الخارجية الأمريكية، مشيرة إلى أنها على اتصال بالسلطات المعنية وستقدم كل المساعدة القنصلية للمواطنين الذين كانوا على متن السفينة.وأوضحت السفارة الأمريكية في طوكيو أنها تقوم حاليا بمراقبة الموقف عن كثب كما أنها ستواصل تقديم المساعدة مع تطور الوضع.