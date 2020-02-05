أردوغان يعاند.. تركيا تعلن طرح مناقصة لتنفيذ «قناة إسطنبول»

رغم الرفض الشعبي وتحذيرات كبار علماء البيئة في تركيا لمشروع قناة إسطنبول المائية، إلا أن وزير النقل والبنية التحتية التركي كاهيت تورهان، أعلن أن خطة تقسيم مشروع قناة إسطنبول تمت الموافقة عليها، وسيتم طرح مناقصة المشروع في وقت لاحق من هذا العام، وفقا لما نقلته صحيفة أحوال.وأضاف تورهان، أن بناء قناة إسطنبول ستكلف حوالي 15 مليار دولار، مدافعا عن المشروع بأنه سيربط بين البحر الأسود وبحر مرمرة.وذكر الوزير التركي أنهم توصلوا إلى مرحلة عقد مناقصة لقناة اسطنبول، متابعا: "سنطلق مناقصة المشروع، وستبدأ أعمال البناء هذا العام."وقال تورهان: "أبدت عدة شركات ووكالات ائتمان دولية اهتمامها في مشروع قناة إسطنبول، سواء من خلال الرسائل الرسمية أو اللفظية"، مضيفًا: "الشركات من روسيا والصين وهولندا وبلجيكا مهتمة بالمشروع".يأتي هذا في الوقت الذي ترفض فيه المنظمات المهنية والمنظمات غير الحكومية "القناة"، لأنها ستضر بمناطق الغابات الأخيرة الضخمة، فضلا عن إلحاق الضرر بالحياة البحرية في بحر مرمرة، كما يعتقد الخبراء أيضًا أن قناة إسطنبول ستكون جرس إنذار قد يعيد لتركيا الزلزال من جديد.