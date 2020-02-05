إرضاء لأمريكا.. تميم ينفق 117 مليون دولار من أموال القطريين

كشف موقع قطريليكيس -موقع المعارضة القطرية- عن إنفاق أمير قطر تميم بن حمد المستمر للأموال القطرية الخاصة بالشعب القطري لواشنطن، من أجل إرضائها.وكشف الموقع القطري المعارض، أن بنك قطر أعلن عن الانتهاء من صفقة استحواذ بقيمة 117 مليون دولار، حيث استحوذ على عقار "نورث 90"، الموجود في مدينة سياتل بولاية واشنطن الأمريكية.وأضاف الموقع، أن «العقار يتكون من أربعة مبانٍ من الفئة "A"، وتبلغ مساحتها 262 ألف قدم مربع، وهي مؤجرة بالكامل من قِبَل شركتي "تي موبايل"، و"مايند تري" العالميتين، أما المساحة الكاملة للعقار فهي 20 فدانًا، بمدينة سياتل».وأشار قطريلكيس، إلى أن هذه الصفقة هي الرابعة من نوعها، على الرغم من أن بنك قطر سجل خسائر في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي بقيمة 299.79 مليون ريال، مقابل 425.54 خسائر لنفس الفترة من 2018، بتراجع سنوي 29.55 بالمائة.