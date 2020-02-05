المعارضة التركية تقاطع «سي إن إن» لانحيازها لحزب أردوغان

أعلن حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا، أنه سيقاطع شبكة "سي إن إن" التركية، بسبب عدم موضوعيتها، وتناولها أخبار المعارضة بشكل يخدم مصالح حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، وفقا لما نقله موقع Oda TV الإخباري المعارض.وقال حزب الشعب الجمهوري، إنه سيدعو الناخبين أيضا إلى مقاطعة الشبكة، في محاولة لمنع السياسيين من الظهور على القناة مجددا.وتنعرض "سي إن إن تورك"، لانتقادات بسبب اتهامات بتغطيتها المنحازة لصالح الحزب الحاكم في تركيا والرئيس رجب طيب أردوغان منذ بداية الحملات الانتخابية في 31 مارس الماضي.وفي الصيف الماضي، تعرضت "سي إن إن" ترك أيضًا لانتقادات بسبب تجاهلها لأحداث مهمة مثل احتجاجات "غيزي بارك" والاحتجاجات الكردية في أنقرة، كما احتج أعضاء حزب الشعب الجمهوري خارج مبنى سي إن إن الرئيسي لإلغاء تواجدها في تركيا.