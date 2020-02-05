للمرة الثانية.. «العاشر من رمضان» يحصل «الأيزو»

أعلن المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، أن جهاز مدينة العاشر حصل على شهادة الأيزو 45001 في مجال السلامة والصحة المهنية بالإضافة إلى شهادة الأيزو في مجال نظم إدارة الجودة، للعام الثاني على التوالي من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.وسلم المهندس أيوب متولي والمهندس أحمد كمال والمهندس أحمد الشحات المشرف العام على إدارة الجودة بهيئة المجتمعات شهادة الأيزو لجهاز العاشر.وأشاد رئيس الجهاز بالجهود المبذولة من قبل العاملين بالجهاز وحرصهم الدائم على الحفاظ على السلامة والصحة المهنية وتأهيل معمل محطة مياه الشرب للحصول على شهادة الأيزو في مجال المعامل.وقال إن أعمال تأهيل الجهاز للحصول على شهادة الأيزو تمت تحت إشراف الدكتور مازن حسن عبده نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون المالية والإدارية.