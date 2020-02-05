رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

للمرة الثانية.. «العاشر من رمضان» يحصل «الأيزو»

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 08:23 ص
صورة من التكريم
صورة من التكريم
علا العلاف
طباعة
أعلن المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، أن جهاز مدينة العاشر حصل على شهادة الأيزو 45001 في مجال السلامة والصحة المهنية بالإضافة إلى شهادة الأيزو في مجال نظم إدارة الجودة، للعام الثاني على التوالي من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وسلم المهندس أيوب متولي والمهندس أحمد كمال والمهندس أحمد الشحات المشرف العام على إدارة الجودة بهيئة المجتمعات شهادة الأيزو لجهاز العاشر.

وأشاد رئيس الجهاز بالجهود المبذولة من قبل العاملين بالجهاز وحرصهم الدائم على الحفاظ على السلامة والصحة المهنية وتأهيل معمل محطة مياه الشرب للحصول على شهادة الأيزو في مجال المعامل.

وقال إن أعمال تأهيل الجهاز للحصول على شهادة الأيزو تمت تحت إشراف الدكتور مازن حسن عبده نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون المالية والإدارية.
للمرة الثانية.. «العاشر من رمضان» يحصل «الأيزو»
للمرة الثانية.. «العاشر من رمضان» يحصل «الأيزو»
للمرة الثانية.. «العاشر من رمضان» يحصل «الأيزو»
للمرة الثانية.. «العاشر من رمضان» يحصل «الأيزو»
للمرة الثانية.. «العاشر من رمضان» يحصل «الأيزو»
للمرة الثانية.. «العاشر من رمضان» يحصل «الأيزو»
للمرة الثانية.. «العاشر من رمضان» يحصل «الأيزو»
للمرة الثانية.. «العاشر من رمضان» يحصل «الأيزو»
للمرة الثانية.. «العاشر من رمضان» يحصل «الأيزو»
للمرة الثانية.. «العاشر من رمضان» يحصل «الأيزو»

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 22 ساعة

طالب الإسكندرية المفصول: الكلية كانت على علم بتنظيم الحفلة

منذ حوالي 10 ساعات

3 جامعات تطبق حظر النقاب على عضوات هيئة التدريس

منذ ساعة و 18 دقيقة

الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة تضرب البلاد.. والقاهرة 12 درجة

منذ حوالي 10 ساعة

سم زوجته وقتل أطفاله وانتحر.. كواليس مذبحة عزبة علي خضر بالبحيرة

الصور

image description

ندوة «تريزيجيه» في معرض القاهرة للكتاب

image description

مرتضى منصور يعلن موقف الزمالك من السوبر الإفريقى

image description

«المصرية للدراسات السياسية» تنظم مؤتمرًا لعرض إنجازات الرئيس

image description

نجوم الرياضة والإعلام فى حفل رابطة النقاد لاختيار الأفضل 2019

image description

صور العرض المسرحي "صبايا مخدة الكحل"

الأكثر قراءة

الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة تضرب البلاد.. والقاهرة 12 درجة

نتيجة الصف الثاني الثانوي بعد التعديلات

احذر.. أكل الدجاج مرتين في الأسبوع يسبب الوفاة

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 5 فبراير 2020

إنفوجراف

image description

عقوبة حيازة سلاح أبيض (انفوجراف)

image description

وداعًا نادية لطفى جميلة جميلات السينما المصرية "إنفوجراف"

image description

«رحلت لويزا».. محطات في حياة نادية لطفي (فيديوجراف)

image description

خطوات استخراج رخصة القيادة الدولية.. إنفوجراف

أيام زمان

«بالراحة يا عبد الرحمن».. حكاية الخلاف الغامض بين أم كلثوم والأبنودي

موسيقار الملوك «مقموص».. سر بكاء عبد الوهاب بسبب جمال عبد الناصر

المذكرات السياسية لـ نادية لطفى.. «لهذا السبب زارت لبنان بعد مجزرة صبرا وشاتيلا»

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

نجم الساعة

«بالراحة يا عبد الرحمن».. حكاية الخلاف الغامض بين أم كلثوم والأبنودي

الصحة

«تصلب الشرايين» يهدد النساء خلال مرحلة اليأس.. لسببين

5 أخطاء شائعة وراء عدم خسارة الوزن

الاتحاد الأوروبي: استراتيجية جديدة لمكافحة السرطان نهاية العام

علاج جديد يقضى على مرض السكرى للأبد

منوعات

دراسة: تحدث الأباء بنبرة هزلية مع الأطفال يساعدهم على تعلم المهارات اللغوية

عادات غذائية تحميك من أمراض القلب والأوعية الدموية

احذر.. أكل الدجاج مرتين في الأسبوع يسبب الوفاة

عجل بـ 5 أرجل.. ومربية مواشى: عيب جينى

مقالات الرأي
ماجد حبته
لقاء فى ظلام عنتيبى
القس. رفعت فكرى
جريمة بربرية
د.مينا بديع عبدالملك
الأبوة الحقيقية
منى رجب
«ندى».. زهرة مصرية قتلها الجهل والتطرف
المزيد

الثقافة

الليلة.. عرض فيلم جوائز الأوسكار «Argo» بمركز الثقافة السينمائية

كاتب أردني لــ تميم البرغوثي وجمال ريان: فلسطين تتبرأ منكم

يوم للثقافة المصرية بمكتبة الطفل في موسكو.. الأحد المقبل

بيت السنارى ينظم ورشتين للحرف والفنون اليدوية.. اليوم