حالات الإصابة بـ«كورونا» تصل 18 في كوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، عن حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا، الذي ظهر في مدينة ووهان بوسط الصين.وقالت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم، إنه تم اكتشاف حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا الجديد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 18 حالة في البلاد، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".وبالنسبة للمريض الـ17 هو رجل كوري جنوبي (38 عاما) زار سنغافورة لحضور مؤتمر، في الفترة من 18 إلى 24 يناير الماضي، وتلقى اتصالا يفيد بوجود إصابة بين أحد المشاركين بالفيروس، وخضع لاختبارات الفيروس أمس الثلاثاء وجاءت نتائجها إيجابية اليوم.أما المريضة الـ18 فهي لامرأة كورية جنوبية (21 عاما)، ابنة المريضة الـ16(42 عاما) وخضعت لاختبارات الفيروس تحت الحجر الصحي في أعقاب تأكيد إصابة والدتها بالفيروس، وجاءت نتائجها إيجابية اليوم.وعادت المريضة الـ16 إلى كوريا الجنوبية في يوم 19 يناير الماضي بعد أن سافرت إلى تايلاند، وتم تأكيد إصابتها بالفيروس في يوم 4 من الشهر الجاري.يذكر أنه يخضع 16 مريضا تم التأكد من إصابتهم بالفيروس مسبقا، لعلاجات طبية في مستشفيات متخصصة بعلاج الفيروس، كما أن حالتهم الصحية مستقرة بصورة عامة.