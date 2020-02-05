«سول» تحظر تصدير الكمامات خارج البلاد

قال نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الكوري الجنوبي هونج نام كي، اليوم الأربعاء، إن الحكومة ستمنع إخراج كمية كبيرة من الكمامات ومطهرات الأيدي إلى خارج البلاد وسط انتشار فيروس «كورونا» الجديد.وقال «هونج»، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب»، خلال اجتماع وزراء لبحث الأوضاع الاقتصادية عقد اليوم في المجمع الحكومي في سول، إنه يجب الحصول على موافقة من الحكومة عند مغادرة البلاد مع الكمامات أو مطهرات الأيدي التي يتجاوز عددها الألف أو تتجاوز قيمتها مليوني وون.وذكر أن التلاعب في أسعار الكمامات، سيتم التعامل معه كجريمة إدارية وجنائية.يذكر أن العرض لم يلب الطلب على الكمامات في كوريا الجنوبية، حيث ألقى مراقبو الصناعة باللوم على السياح والتجار الصينيين الذين يقومون بالشراء المفرط للكمامات لحماية أنفسهم من فيروس «كورونا».