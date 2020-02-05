إصابة 11 حالة بـ«كورونا» فى تايوان

أعلنت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في تايوان ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا» الجديد في الجزيرة إلى 11 حالة.وذكرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الحالة الجديدة هي لرجل في الخمسينيات من عمره، وقد عاد من مدينة «ووهان» الصينية أمس الثلاثاء، مشيرة إلى أنه قد تم عزله في احدى المستشفيات، وأن حالته مستقرة حتى الآن.وأضافت الشبكة الأمريكية، أنه تم إجراء فحوصات لجميع الركاب الذين كانوا على متن نفس الرحلة مع هذا المريض، مشيرة إلى أنه سيتم عزلهم لمدة 14 يومًا.وكانت السلطات في تايوان قد أعلنت في وقت سابق عزمها منع دخول الأجانب الذين تواجدوا بالصين خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل.وأوضحت وزارة الشئون الخارجية التايوانية، أن هذه القيود تأتي في مسعى لحماية الصحة العامة والسيطرة على تدفق الأشخاص الذين يدخلون تايوان بعد تفشي فيروس «كورونا» الجديد في مدينة «ووهان» الصينية.