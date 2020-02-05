13 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد فى أستراليا

أعلنت السلطات الأسترالية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 13 حالة، وذلك عقب تسجيل حالة لطفل يبلغ من العمر 8 أعوام في ولاية كوينزلاند.وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن حالة الإصابة الجديدة هي لمواطن صيني من مدينة "ووهان"، مشيرة إلى أنه قد تم عزله في مستشفى "جولد كوست" الجامعي وأن حالته مستقرة حاليًا.يشار إلى أن فيروس "كورونا الجديد" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).