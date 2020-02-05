الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة تضرب البلاد.. والقاهرة 12 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء، وغائم أحيانا على مناطق القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة في البلاد، خاصة الوجه البحرى.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة جدا، وارتفاع الموج فيه يتراوح من 2.5 إلى 3.5 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية.وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من 1.4 إلى 2.1 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 12 22شبين الكوم 11 21طنطا 11 21دمنهور 13 22الإسكندرية 12 22بلطيم 12 22مطروح 11 20السلوم 10 20سيوة 09 21بورسعيد 13 22دمياط 12 21الزقازيق 09 20الإسماعيلية 08 23السويس 07 23العريش 08 22رفح 08 21رأس سدر 10 21نخل 05 21نويبع 15 23طابا 08 19كاترين 03 17الطور 11 23شرم الشيخ 16 24الغردقة 13 24مرسى علم 16 22الفيوم 10 22بني سويف 09 22المنيا 08 22أسيوط 07 21سوهاج 09 22قنا 09 23الأقصر 09 24أسوان 10 24أبوسمبل 08 23الوادي الجديد 09 24شلاتين 14 24أبورماد 13 23حلايب 16 22رأس حدربة 15 21