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الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة تضرب البلاد.. والقاهرة 12 درجة

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 07:51 ص
جريدة الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء، وغائم أحيانا على مناطق القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة في البلاد، خاصة الوجه البحرى.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة جدا، وارتفاع الموج فيه يتراوح من 2.5 إلى 3.5 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية.

وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من 1.4 إلى 2.1 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 22
شبين الكوم 11 21
طنطا 11 21
دمنهور 13 22
الإسكندرية 12 22
بلطيم 12 22
مطروح 11 20
السلوم 10 20
سيوة 09 21
بورسعيد 13 22
دمياط 12 21
الزقازيق 09 20
الإسماعيلية 08 23
السويس 07 23
العريش 08 22
رفح 08 21
رأس سدر 10 21
نخل 05 21
نويبع 15 23
طابا 08 19
كاترين 03 17
الطور 11 23
شرم الشيخ 16 24
الغردقة 13 24
مرسى علم 16 22
الفيوم 10 22
بني سويف 09 22
المنيا 08 22
أسيوط 07 21
سوهاج 09 22
قنا 09 23
الأقصر 09 24
أسوان 10 24
أبوسمبل 08 23
الوادي الجديد 09 24
شلاتين 14 24
أبورماد 13 23
حلايب 16 22
رأس حدربة 15 21

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