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الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الليلة.. عرض فيلم جوائز الأوسكار «Argo» بمركز الثقافة السينمائية

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 07:46 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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يعرض مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومى للسينما٬ في السادسة من مساء اليوم الأربعاء، فى مقره بوسط البلد٬ ٣٦ شارع شريف٬ الفيلم الأمريكى "Argo" من بطولة إخراج النجم العالمي بن أفليك.

نال الفيلم جائزتى جولدن جلوب عام ٢٠١٢، لأفضل فيلم درامى وأفضل مخرج، ورشح لسبع جوائز أوسكار عام ٢٠١٢ من ضمنها أفضل فيلم وأفضل موسيقى تصويرية "ألكسندر ديسبلا"، فاز منها بثلاث جوائز وهى "أفضل فيلم درامي، وأفضل سيناريو مقتبس، وأفضل مونتاج".

الفيلم إنتاج عام ٢٠١٢، وتبلغ مدة عرضه ١٣٠ دقيقة٬ الفيلم من بطولة: آلين أركين، جون جودمان، براين كرانستون٬ وكيري بيشي.

يتناول الفيلم المستند إلي واقعة حقيقة٬ قصة اقتحام السفارة الأمريكية في طهران عام ١٩٧٩ واحتجاز طاقم السفارة كرهائن حتى يتم إعادة تسليم الشاه لإيران بعد لجوئه للولايات المتحدة، لكن ستة منهم ينجحون في الفرار قبل امساكهم ويلجأون إلى مقر السفير الكندي، من هنا تقرر المخابرات الأمريكية العمل على إخراجه فيضع العميل مينديز خطة لإخراجهم من قلب طهران.

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