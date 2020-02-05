افتتاح معرض "خط أحمر رفيع" و"ما الذى لا تراه العين" بجاليري أوبونتو

تفتتح قاعة أوبونتو للفن التشكيلي بالزمالك٬ معرضين جديدين، يوم الأحد، حيث يقام المعرض الأول بالدور الأرضي للفنانة دينا عبد النبى تحت عنوان "خط أحمر رفيع"، أما المعرض الثاني للفنان حكيم أبو كيلة بعنوان "ما الذى لا تراه العين"، والذي يُقام بالدور الأول، ويستمر المعرضان حتى يـوم السبت ٧ مارس ٢٠٢٠.يذكر أن "دينا عبد النبى" تخرجت في الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام ١٩٨٤ وحصلت على بكالوريوس الأنثروبولوجيا، وفي عام ١٩٨٥ قامت بالتدريب تحت رعاية ليليان كرنوك بمدرستها للفن بمتحف د.حسن رجب، وتحت إشراف الدكتور شوربجي متولى، والدكتور رضا عبد السلام، والفنانة إكرام عمر.درست بعد ذلك التصوير الفوتوغرافي في معهد TAFE بأستراليا عام ١٩٩٠ كما أعقبته بدراسة التصميم الداخلي بأستراليا أيضًا عام ١٩٩١، ثم التحقت بأكاديمية دكتور مصطفى الرزاز للفن في يناير ٢٠١٤ ومازالت الفنانة مستمرة بها إلى الآن.شاركت دينا عبد النبي في العديد من المعارض الجماعية مثل: معرض القط وسبع أرواح عام ٢٠١٥ بجاليري قرطبة، وصالون الجنوب الدولي الخامس بكلية الفنون الجميلة بالأقصر عام ٢٠١٧، وصالون أبيض وأسود الرابع عام ٢٠١٧، وصالون الخريف في باريس عام ٢٠١٩، ولها معرض فردي في مارس ٢٠١٩ تحت عنوان "مريم" بمركز الجزيرة للفنون، ولها مقتنيات في متحف الفن المصري الحديث بدار الأوبرا المصرية.أما الفنان حكيم أبو كيلة فهو مواليد الإسكندرية ١٩٨٩، حيث يعيش ويعمل في الوقت الحالي، تخرج في كلية الفنون الجميلة، قسم الطباعة الفنية، جامعة الإسكندرية في ٢٠١٢.ويستمد أفكار أعماله من وحي الشارع المحيط به وتفسيره الخاص له، ومما حوله من مؤثرات، سواء محلية أو حتى تخص الجميع في كل مكان، فتأتي تارة ممزوجة بعالمه الخاص الخيالي وتارة أكثر واقعية، مستعينًا بروايات الأساطير أو التاريخ، فمنها ما هو موروث ثقافي ومنها ما هو مستمد من تفسيرات دينية.وتنبثق أعماله من فهمه للفن عامة بوصفه مرتبطًا بعوامل٬ سياسية واجتماعية واقتصادية وعلمية وتاريخية تمتزج معًا في العمل الفني لكي يعبر عن مفهوم خاص أو جماعي، ثم يبحث عن طرق جديدة ملائمة له وللعصر الذي نعيش فيه لصياغتها تشكيليًا لتقديم ذلك العمل.وشارك في العديد من المعارض الجماعية والفردية منها: بينالي كتاب الفنان السادس"، مكتبة الإسكندرية، مصر،٢٠١٤، مهرجان الثورات العربية"، ليون، فرنسا ٢٠١٤؛ مهرجان تورينو للأفلام المصرية القصيرة"، تورينو، إيطاليا،٢٠١٥؛ "صورة حول العالم"، باليرمو، إيطاليا، ٢٠١٧؛ وغيرها.