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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

يوم للثقافة المصرية بمكتبة الطفل في موسكو.. الأحد المقبل

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 06:55 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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ينظم المكتب الثقافي لسفارة جمهورية مصر العربية في موسكو يوما للثقافة المصرية بمكتبة الطفل الحكومية٬ وذلك يوم الأحد الموافق 9 فبراير الجاري، ضمن فعاليات عام العلاقات الثقافية المصرية الروسية 2020.

وقال الدكتور محمد نصر الجبالي، المستشار الثقافي بسفارتنا في روسيا، إن "البرنامج يتضمن 10 فعاليات مختلفة٬ وهي: ورش تعليم الخط العربي - ورش تعليم اللغة الهيروغليفية - مسابقات تفاعلية باستخدام الوسائط المتعددة بعنوان "ماذا تعرف عن مصر؟" - ورش تدريب على تصميم مجسمات مصرية من مواد مختلفة - ورش رسم - معارض برديات ولوحات - ساحة لالتقاط الصور بملابس مصرية - معرض مصغر لكتب أطفال من إصدارات مصرية، فضلا عن العديد من الأنشطة الأخرى للأطفال التي تعزز معرفتهم بمصر وثقافتها وتواصلهم مع أقرانهم المصريين.

يشار إلي أن المجلس الأعلى للثقافة٬ من المقرر أن ينظم "ملتقى العلاقات المصرية الروسية عبر العصور"، وذلك بالتعاون مع المركز القومي للترجمة٬ والجامعة الروسية بالقاهرة والمركز الثقافي الروسي، بمشاركة عدد من المهتمين والمتخصصين من مصر وروسيا خلال يومي 6 و7 أبريل 2020.

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