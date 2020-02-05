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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

افتتاح معرض «أصداء الأزمنة 4» بمركز الجزيرة.. اليوم

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 06:43 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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تحتضن قاعة أحمد صبري٬ بمركز الجزيرة للفنون٬ في السابعة من مساء اليوم الأربعاء٬ افتتاح معرض "أصداء الأزمنة 4" للفنان الدكتور مجدي عبد العزيز٬ أستاذ متفرغ كلية الفنون التطبيقية، بجامعة حلوان.

ودرس "عبد العزيز" بالقسم الحر كلية الفنون الجميلة مع كل من عبد العزيز جاويش، وحامد ندا، وحسنى البنانى، عضو مؤسس وعضو مجلس ادارة سابقًا بنقابة الفنانين التشكيليين.

وأقام العديد من المعارض الخاصة نذكر منها: معرض بقاعة فكر وفن بمعهد جوتة بالإسكندرية عام 1977، ومعرض بقاعة هيئة التبادل العلمى الألمانى عام 1992، ومعرض بأكاديمية الفنون بروما 1994.

كما أقام كذلك معرض أصداء "الأزمنة 1" بالقاعة الرئيسية للفنون التشكيلية بدار الأوبرا المصرية في مايو 2007، ومعرض "أصداء الأزمنة 2" بقاعة (الباب - سليم) بمتحف الفن المصرى الحديث بدار الأوبرا مارس 2015، ومعرض "أصداء الأزمنة 3" بقاعة (الباب - سليم) بمتحف الفن المصرى الحديث نوفمبر 2017.

وشارك فى العديد من المعارض العامة والمسابقات منذ عام 1973 حتى الآن مثل المعرض القومى العام، ومعرض الفن وتحديات العصر٬ والمؤتمر العلمى السنوى لكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا عام 1994، والمعرض القومى للفنون التشكيلية في دوراته 25 سنة 1997، و26 سنة 1999، و27 سنة 2001،

كذلك شارك في معرض "دعم الانتفاضة الفلسطينية" بالقاعة المستديرة بنقابة التشكيليين بدار الاوبرا المصرية - القاهرة 2000، ومعرض الفنان المصرى المعاصر واستلهام التراث الإسلامى٬ بمناسبة صدور كتاب "التواصل الحضارى للفن الإسلامى وتأثيرة على فنانى العصر الحديث" بالمركز المصرى للتعاون الثقافى الدولى ( قاعة الدبلوماسيين الأجانب ) مارس 2002.

ومثل مصر فى معرض الدول الأفريقية بفرانكفورت، وكان ذلك بتكليف من المستشار الثقافى ورئيس البعثة التعليمية ببون عام 1985.

ومن تصميماته العامة: تصميم الخرائط الإرشادية وكتالوج الافتتاح - ومترو انفاق القاهرة عام 198، وتصميم كتاب الذكرى السنوية للفنان محمد ناجى عام 1989.

ومن الجوائز التي حصل عليها: الجائزة الأولى "حفر" 1982، الجائزة الثانية "حفر" 1983، بالمعرض العام السنوى، وجائزة الدولة التشجيعية لفن الحفر 1983، وحصل على وسام الفنون والعلوم من الطبقة الأولى 1985.

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