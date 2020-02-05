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الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

استكمال محاكمة 5 متهمين بقتل مواطن لسرقته فى السلام.. اليوم

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 06:06 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
عادل عبد العال
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تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، محاكمة 5 متهمين بقتل مواطن لسرقة سيارته بالسلام.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، وعضوية المستشارين حسن حسين عيسى عصام يحيى يمانى وحسام الدين فتحى، وأمانة سر ياسر عبد العاطى وهانى حمودة.

وأسندت النيابة للمتهمين "محمد عبدالرحمن، أحمد سمير، وائل محمد، محمد عبد الحميد، سيد أنور"، بالاشتراك مع متوفى وآخر مجهول، تهمة قتل المجنى عليه "رجب شعبان" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وأشارت تحقيقات النيابة إلى أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجني عليه حال سرقتهم لسيارته، وأعدوا لذلك "بندقية آلية- بندقية خرطوش- ذخائر نارية"، وأعدوا له كمين بالطريق العام بعد أن أيقنوا سلفًا مروره من هذا الطريق مستقلين سيارتين، وماأن ظفروا به حتى انقضوا عليه، وقام المتهم الأول بقطع الطريق أمامه، وقام المتهم المتوفى بإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوبه قاصدين قتله، فيما مكث باقى المتهمين حائزين للأسلحة النارية للشد من أزرهما، فأحدثوا بالمجني عليه الإصابات التى أودت بحياته.

واقترنت تلك الجريمة بجريمة أخرى، وهى سرقة سيارة المتهم والمبلغ المالى والبضائع المملوكة للمجني عليه، كما حاز المتهمون أسلحة وذخائر نارية بدون تصريح.

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