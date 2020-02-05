بعد نهاية كلمته.. «بيلوسي» تمزق خطاب ترامب بالكونجرس

قامت نانسي بيلوسي، رئيس مجلس النواب الأمريكي، بتمزيق نسخة من خطاب الرئيس دونالد ترامب مع نهاية كلمته عن «حالة الاتحاد»، والتي ألقاها منذ قليل في الكونجرس.ويأتي ذلك عشيّة البت النهائي في محاكمة الرئيس الأمريكي أمام مجلس الشيوخ، في اتهامه باستغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.وامتنعت «بيلوسي» عن استخدام التقديم التقليدي للرئيس أمام الكونجرس مكتفية بقولها: «لي الشرف والحظوة الفريدة لتقديم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية».وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال كلمته، بحماية حق حيازة الأسلحة النارية.وقال ترامب في خطاب حالة الاتحاد: «سأحمي دائما الحق المكفول لكم بموجب التعديل الثاني بالاحتفاظ بالسلاح وحمله».