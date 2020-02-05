ترامب للإرهابيين: لن تفروا من العدالة

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهده بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان قائلا: «وجودنا في أفغانستان ساهم في التوصل لمحادثات سلام هناك وسنعمل على عودة جنودنا إلى الوطن».وأضاف «ترامب»، خلال خطاب حالة الاتحاد السنوي أمام الكونجرس، أن الاقتصاد الإيراني في أسوأ أحواله، مشيرا إلى أن قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني يعد الجزار الذي وظفه النظام الإيراني لقتل الأبرياء.وتابع الرئيس الأمريكي: «تمكنا من التخلص من الإرهابيين ومن البغدادي»، موجهًا خطابه للجماعات الإرهابية: «لن تفروا من العدالة».ويأتي الخطاب، أمام الكونجرس، قبل يوم واحد من صدور الحكم المتوقع في محاكمة عزل ترامب، كما يأتي في عام تجري فيه الانتخابات الرئاسية.وتعد تلك المرة الأولى التي يواجه فيها الرئيس وجها لوجه رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، أبرز الساسة الديمقراطيين، منذ لقاء حاد بينهما في العام الماضي.