بيت السنارى ينظم ورشتين للحرف والفنون اليدوية.. اليوم

ينظم بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، بمكتبة الإسكندرية؛ بالتعاون مع مؤسسة قلم، ورش عمل مجانية للتشجيع على الاهتمام بالحرف والفنون اليدوية٬ بمقر بيت السناري، بحي السيدة زينب بالقاهرة.وتأتي الورش على النحو التالي:أولًا: ورشة تطبيقات خطية بالكروشية في بيت السناريتأتي الورشة تحت عنوان «تطبيقات خطية بالكروشية»، وتركز على التعريف بفن الكروشية، وكيفية إنتاج العديد من القطع المنزلية لتزيين المنزل، ومفارش الطاولات، مع توضيح لكيفية الدمج بين الكروشية والخط العربي، وتدير الورشة سهير رمضان وهي مدربة كروشية واشغال يدوية متخصصة ولها الكثير من الأعمال.ثانيًا: ورشة زخارف هندسية بالقشرة الخشبوتأتي الورشة تحت عنوان «زخارف هندسية بالقشرة الخشب»، وتركز على كيفية اختيار الألوان، وأنواع القشرة الخشب، وتعليق القشرة المختارة باللاصق، ووضع التصميم الأساسي على ورق الناسبيان، وترقيم الوحدات والبدء في تقطيع الوحدات ولصقها على القشرة، وتهذيب الوحدات وتجميعها على التصميم الأساسي، والانتهاء من التجميع وكبس التصميم على الخشب الفنلندي.