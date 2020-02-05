ترامب يطالب الكونجرس بتمويل برنامج «ستار» للفضاء

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الكونجرس، أثناء إلقائه خطاب حول حالة الاتحاد، بتمويل برنامج «ستار» للفضاء.وأضاف «ترامب» قائلا: «أدعو الكونجرس لتقديم منح دراسية لأطفال العائلات المتعثرة ماديا وكذلك مشروع قرار لتخفيض سعر الأدوية والمستلزمات الطبية».وتابع: «نقوم بالدفاع عن الحريات الدينية في أمريكا وسنعمل على دعم وتمويل الجامعات والكليات في الولايات المتحدة».ويأتي الخطاب، أمام الكونجرس، قبل يوم واحد من صدور الحكم المتوقع في محاكمة عزل ترامب، كما يأتي في عام تجري فيه الانتخابات الرئاسية.وتعد تلك المرة الأولى التي يواجه فيها الرئيس وجها لوجه رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، أبرز الساسة الديمقراطيين، منذ لقاء حاد بينهما في العام الماضي.