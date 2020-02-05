إحالة سيدتين للمحاكمة بتهمة سرقة رواد البنوك فى مصر الجديدة

قررت نيابة مصر الجديدة، إحالة سيدتين للمحاكمة، بتهمة تكوين تشكيلًا عصابيًا، تخصص نشاطه في ارتكاب سرقة متعلقات المواطنين المترددين على البنوك.البداية كانت بتلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغًا من قسم شرطة مصر الجديدة، يفيد بأن«خ. إ. ا» 58 سنة موظف بشركة، بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالي 100 ألف جنيه، من البنك الأهلي فرع الخليفة المأمون الكائن شارع الأنصاري دائرة القسم، فوجئ بقيام سيدتان «أدلى بأوصافهما التقريبية» بمغافلته والاستيلاء منه على المبلغ المالي المشار إليه من داخل حقيبة يده ولاذا بالفرار، وتحرر عن ذلك المحضر.وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها كلًا من «ن. ف. م» 30 سنة بدون عمل ومقيمة فى الخصوص، و«ب. ي. ص» 30 سنة بدون عمل ومقيمة في عين شمس، والسابق اتهامها في 6 قضايا«نشل» آخرها 5797 لسنة 2014م مصر الجديدة، والمطلوب التنفيذ عليهما في القضية رقم 12414 لسنة 2016م النزهة « سرقة»، والمقضي فيها بالحبس 3 سنوات بجلسة 12 10 2016 م.وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط المتهمة الأولى، بمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة بالاشتراك مع المتهمة الثانية بأسلوب المغافلة والتتبع.وبتطوير مناقشتها للربط بينها وبين القضايا المجهولة، اعترفت بتكوينها تشكيلًا عصابيًا بالاشتراك مع المتهمة الهاربة تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين المترددين على البنوك بذات الأسلوب، وأقرت بارتكابها 2 حادث سرقة على النحو التالي:سرقة مبلغ مالى 40.000 ألف جنيه من «م. ى. م» 33 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة ومقيم مدينة الزهراء ـ دائرة قسم شرطة الزيتون، حال تواجده بشارع المقريزى ـ دائرة القسم والمحرر بشأنها المحضر رقم 13578 لسنة 2019م جنح القسم بتاريخ 22 12 2019م، وسرقة مبالغ مالية عبارة عن «5600 دولار أمريكى، و1400 ريال سعودي جنيه» من « ز. م. ع» 45 سنة ربة منزل، أثناء تواجدها بشارع الميرغني ـ دائرة القسم، والمحرر بشأنها المحضر رقم 13152 لسنة 2019 م جنح القسم بتاريخ 10 12 2019م.وتم بإرشادها ضبط ما يلي: « السيارة رقم ج هـ ج 525 ماركة BMW موديل 2010م فيرانى اللون، و3400 جنيه، و235 دولار أمريكي، و44 ريال سعودي، و5 هواتف محمولة، ومشغولات ذهبية عبارة عن 5 خواتم وحلق، و2 ساعة يد، لدى زوجها "إ. ي. ص" 30 سنة عاطل ومقيم بذات العنوان، شقيق المتهمة الثانية بمسكنهم، وبمواجهته أقر بعلمه بأن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة».وأضاف بشرائه السيارة وباقي المضبوطات حوزته من متحصلات تلك الوقائع، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات والمتهمة، واتهموها والهاربة بالسرقة، وتحرر عن ذلك ملحقًا للمحاضر الأصلية، وتولت النيابة العامة التحقيق.