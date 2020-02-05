ترامب: «مادورو» زعيم غير شرعي سيتم تحطيمه

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنّ طغيان الرئيس الفنزويلي الاشتراكي نيكولاس مادورو سيتم تحطيمه.واعتبر ترامب، في خطابه حول حال الاتحاد أمام الكونجرس الأمريكي، أنّ "مادورو زعيم غير شرعي، طاغية يُعامل شعبه بوحشيّة"، مشدّدًا على أنّ "قبضة" مادورو "سيتمّ تحطيمها وتدميرها".وكان المعارض الفنزويلي خوان جوايدو حاضرًا، مساء أمس الثلاثاء "صباح اليوم الأربعاء" بالتوقيت المحلي، خلال إلقاء ترامب خطابه حول حال الاتّحاد في الكونجرس في واشنطن، بحسب صحافيّين في وكالة فرانس برس.وأكّد البيت الأبيض في بيان أنّ جوايدو الذي تعترف به الولايات المتحدة وأكثر من خمسين دولة رئيسًا موقّتًا لفنزويلا، هو من بين "ضيوف الشرف" الذين تمّت دعوتهم لحضور هذا الخطاب الرئاسي التقليدي.