ترامب: نعمل مع الصين للحد من انتشار «كورونا»

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تعمل مع الصين للحد من انتشار فيروس كورونا.وأضاف ترامب، في خطاب حالة الاتحاد، إن إدارته تتخذ خطوات لحماية الأمريكيين من الأمراض ومن فيروس كورونا، متابعًا: «سنعمل على تحسين النظام الصحي وتقديم الرعاية اللازمة».ويأتي الخطاب، أمام الكونجرس، قبل يوم واحد من صدور الحكم المتوقع في محاكمة عزل ترامب، كما يأتي في عام تجري فيه الانتخابات الرئاسية.وتعد تلك المرة الأولى التي يواجه فيها الرئيس وجها لوجه رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، أبرز الساسة الديمقراطيين، منذ لقاء حاد بينهما في العام الماضي.