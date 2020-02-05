المعارض الفنزويلي «جوايدو» يحضر خطاب ترامب بالكونجرس

حضر زعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو خطاب حالة الاتحاد الذي يلقيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الكونجرس كضيف على البيت الأبيض.وتأتي زيارة جوايدو بعد جولة دولية شملت كولومبيا وأوروبا وكندا، حيث يسعى للحصول على الدعم للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.وقال ترامب إنه دعا الرئيس جوايدو لإظهار تعاطف الولايات المتحدة مع الشعب الفنزويليوأكد البيت الأبيض في بيان أن جوايدو الذي تعترف به الولايات المتحدة وأكثر من خمسين دولة رئيسًا موقتا لفنزويلا، هو من بين "ضيوف الشرف" الذين تمّت دعوتهم لحضور هذا الخطاب الرئاسي التقليدي.ويأتي الخطاب، أمام الكونجرس، قبل يوم واحد من صدور الحكم المتوقع في محاكمة عزل ترامب، كما يأتي في عام تجري فيه الانتخابات الرئاسية.وتعد تلك المرة الأولى التي يواجه فيها الرئيس وجها لوجه رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، أبرز الساسة الديمقراطيين، منذ لقاء حاد بينهما في العام الماضي.وكانت بيلوسي أيضا هي التي أعلنت عن بدء التحقيق لعزل ترامب.