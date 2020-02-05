ترامب: سياسة الرسوم الجمركية مع الصين أتت ثمارها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لديها أفضل علاقة مع الصين لكنها ستفرض تعريفة ورسوما لوقف الزحف الصيني، مؤكدا أن سياسة الرسوم الجمركية مع الصين «أتت ثمارها».وأضاف «ترامب»، خلال خطاب حالة الاتحاد السنوي أمام الكونجرس، أن الولايات المتحدة باتت مستقلة نفطيا ومخزونها أصبح إستراتيجيا قائلا: «نريد استعادة الريادة الأمريكية في العالم لقد قمنا بشراء أحدث التجهيزات العسكرية المصنوعة في أمريكا».وتابع: «إن الرواتب سترتفع أكثر وحصل الموظفون على زيادة تقدر بـ 60% منذ تسلمى السلطة فضلا عن أن 10 ملايين شخص تخلصوا من الإعانة الاجتماعية».ويأتي الخطاب، أمام الكونجرس، قبل يوم واحد من صدور الحكم المتوقع في محاكمة عزل ترامب، كما يأتي في عام تجري فيه الانتخابات الرئاسية.وتعد تلك المرة الأولى التي يواجه فيها الرئيس وجها لوجه رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، أبرز الساسة الديمقراطيين، منذ لقاء حاد بينهما في العام الماضي.