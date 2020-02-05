ترامب أمام الكونجرس: نعمل على إنهاء حروبنا فى الشرق الأوسط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن سنوات التراجع الاقتصادي "ولت بلا عودة والمستقبل مشرق".وأضاف "ترامب" في خطاب حالة الاتحاد أمام الكونجرس: "اقتصادنا اليوم في أفضل أحواله وحدودنا آمنة فلقد عملت على تحفيز الاقتصاد وتوفير فرص العمل وخفض الضرائب ونشهد انخفاض كبير في نسبة البطالة بين الأميركيين من أصول أفريقية".وتابع: "نعمل على إنهاء حروبنا في الشرق الأوسط للحفاظ على حياة الأميركيين فقبل 3 سنوات تحدثنا عن "أمريكا العظيمة" واليوم أشارككم النتائج".ويأتي الخطاب، أمام الكونجرس، قبل يوم واحد من صدور الحكم المتوقع في محاكمة عزل ترامب، كما يأتي في عام تجري فيه الانتخابات الرئاسية.وتعد تلك المرة الأولى التي يواجه فيها الرئيس وجها لوجه رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، أبرز الساسة الديمقراطيين، منذ لقاء حاد بينهما في العام الماضي.وكانت بيلوسي أيضا هي التي أعلنت عن بدء التحقيق لعزل ترامب.