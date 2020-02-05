«دعم مصر» يعقد أولى جلسات الحوار المجتمعى حول قانون المحليات.. اليوم

يعقد ائتلاف «دعم مصر» صاحب الأغلبية النيابية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، مساء اليوم الأربعاء، أولى جلسات الحوار المجتمعي بين عدد من رؤساء الأحزاب لمناقشة قانون المحليات، في مقر الائتلاف بالتجمع الخامس.وقال النائب أحمد السجيني، الأمين العام لائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الائتلاف سيعقد جلسات حوار مجتمعي حول قانون الإدارة المحلية خلال الفترة المقبلة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ستبدأ من غدًا الأربعاء، لافتًا إلي أن الائتلاف وجه الدعوة لجميع رؤساء الأحزاب للتشاور حول قانون المحليات، وسيقوم باحتضان هذه الجلسات بمقره الرئيسي بالتجمع الخامس.وأضاف «السجيني»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن سلسلة الجلسات ستتناول كافة الأمور والنصوص التشريعية التي تم تقديمها بخصوص قانون الإدارة المحلية بما فيها قانون الحكومة والقوانين الأخرى المعروضة علي اللجنة، بالإضافة إلي القانون التي انتهت إليه اللجنة، لافتًا أن جلسة غدًا ستكون مخصصة للأحزاب.وأشار «السجيني»، إلي أنه سيتم دعوة الخبراء والتنفيذيين والمهنيين وجميع المعنيين بقانون الإدارة المحلية تباعًا في الجلسات المقبلة، موضحًا أن الهدف من هذه الجلسات هو الاتفاق على الخروج بمشروع قانون جيد يعلي من مصلحة الوطن والمواطنين.