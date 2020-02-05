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الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

خالد عليش يطل بـ«مين على الباب» على «الحياة».. قريبا

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 04:16 ص
خالد عليش
خالد عليش
امير محمد خالد
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تستعد قناة الحياة لإطلاق برنامجها الجديد "مين على الباب" الذي يقدمه الإعلامى خالد عليش ويعتمد على المفاجآت، حيث يفاجئ الضيوف في بيوتهم ويطرح عليهم أسئلة خفيفة مقابل جوائز.

وأفاد حازم شفيق، رئيس شبكة تليفزيون "الحياة"، بأن البرنامج يهدف بالأساس إلى التسلية وإدخال البهجة على المشاهدين، حيث يعتمد على خفة دم خالد عليش وحب الشباب له فهو من الوجوه والأصوات الإعلامية التي يحبها الشباب ويحقق انتشارا كبيرا بينهم.

وأكد شفيق أنه سعيد بالمشاهدات الضخمة التي حققها البرومو الدعائي للبرنامج والتفاعل عليه من مئات الآلاف من الشباب موضحًا أهمية حصول المشاهد على برامج مسلية بجوار المحتوى الجاد والتنموي الذي تقدمه قنوات الحياة في برامج أخرى.

وعن ضيوف البرنامج أضاف حازم شفيق أنهم سيشملون كل الطبقات الاجتماعية بداية من سكان الاسمرات وروضة السيدة وحتى الإسكان المتوسط والفاخر، كما ستنتقل كاميرات البرنامج بين محافظات مصر كلها.

وأكد أن هذا تنفيذا لتوجه تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية بأن تهتم كل برامج المجموعة بكافة محافظات مصر.

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