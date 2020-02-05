رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خلال خطاب ترامب.. الديمقراطيات يرتدين الأبيض بالكونجرس

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 04:14 ص
الديمقراطيات
الديمقراطيات
وكالات
طباعة
ارتدت النساء المنتميات للحزب الديمقراطي الأمريكي اللون الأبيض في مبنى الكونجرس أثناء خطاب حالة الاتحاد الذي يلقيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب: «نحن نرتدي الأبيض لإظهار الدعم للمعركة المستمرة لتحقيق المساواة للمرأة في جميع أنحاء البلاد».

ويأتي خطاب، ترامب أمام الكونجرس، قبل يوم واحد من صدور الحكم المتوقع في محاكمة عزل ترامب، كما يأتي في عام تجري فيه الانتخابات الرئاسية.

وتعد تلك المرة الأولى التي يواجه فيها الرئيس وجها لوجه رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، أبرز الساسة الديمقراطيين، منذ لقاء حاد بينهما في العام الماضي.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

تركى آل الشيخ يكافئ لاعبى الأهلى بعد التأهل الإفريقى

منذ حوالي 7 ساعات

سم زوجته وقتل أطفاله وانتحر.. كواليس مذبحة عزبة علي خضر بالبحيرة

منذ حوالي 9 ساعات

العثور على جثث نقاش وزوجته وأولاده «مشنوقين» في البحيرة

منذ حوالي 17 ساعة

فندق 5 نجوم و«تقسيمة المليون».. «أصالة» تنقذ ابنها بـ«محامي عُقر»

الصور

image description

ندوة «تريزيجيه» في معرض القاهرة للكتاب

image description

مرتضى منصور يعلن موقف الزمالك من السوبر الإفريقى

image description

«المصرية للدراسات السياسية» تنظم مؤتمرًا لعرض إنجازات الرئيس

image description

نجوم الرياضة والإعلام فى حفل رابطة النقاد لاختيار الأفضل 2019

image description

صور العرض المسرحي "صبايا مخدة الكحل"

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الثاني الثانوي بعد التعديلات

فندق 5 نجوم و«تقسيمة المليون».. «أصالة» تنقذ ابنها بـ«محامي عُقر»

طالب الإسكندرية المفصول: الكلية كانت على علم بتنظيم الحفلة

احذر.. أكل الدجاج مرتين في الأسبوع يسبب الوفاة

إنفوجراف

image description

عقوبة حيازة سلاح أبيض (انفوجراف)

image description

وداعًا نادية لطفى جميلة جميلات السينما المصرية "إنفوجراف"

image description

«رحلت لويزا».. محطات في حياة نادية لطفي (فيديوجراف)

image description

خطوات استخراج رخصة القيادة الدولية.. إنفوجراف

أيام زمان

«بالراحة يا عبد الرحمن».. حكاية الخلاف الغامض بين أم كلثوم والأبنودي

موسيقار الملوك «مقموص».. سر بكاء عبد الوهاب بسبب جمال عبد الناصر

المذكرات السياسية لـ نادية لطفى.. «لهذا السبب زارت لبنان بعد مجزرة صبرا وشاتيلا»

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

نجم الساعة

«بالراحة يا عبد الرحمن».. حكاية الخلاف الغامض بين أم كلثوم والأبنودي

الصحة

«تصلب الشرايين» يهدد النساء خلال مرحلة اليأس.. لسببين

5 أخطاء شائعة وراء عدم خسارة الوزن

الاتحاد الأوروبي: استراتيجية جديدة لمكافحة السرطان نهاية العام

علاج جديد يقضى على مرض السكرى للأبد

منوعات

عادات غذائية تحميك من أمراض القلب والأوعية الدموية

احذر.. أكل الدجاج مرتين في الأسبوع يسبب الوفاة

عجل بـ 5 أرجل.. ومربية مواشى: عيب جينى

مجمع «زد» الرياضي يشهد اعلان نتائج استفتاء رابطة النقاد الرياضيين

مقالات الرأي
ماجد حبته
لقاء فى ظلام عنتيبى
القس. رفعت فكرى
جريمة بربرية
د.مينا بديع عبدالملك
الأبوة الحقيقية
منى رجب
«ندى».. زهرة مصرية قتلها الجهل والتطرف
المزيد

الثقافة

قصر ثقافة الأنفوشي يستضيف «مضحك جدا».. حتى 6 فبراير

«الناشرين المصريين» يعلن اسم الفائز بجائزة أفضل جناح بمعرض الكتاب

عروض سينما وورش علمية بثقافة المنيا (صور)

حفل توقيع «رحلات ابن فؤاد 2» بمكتبة مصر العامة.. الاثنين