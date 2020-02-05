خلال خطاب ترامب.. الديمقراطيات يرتدين الأبيض بالكونجرس

ارتدت النساء المنتميات للحزب الديمقراطي الأمريكي اللون الأبيض في مبنى الكونجرس أثناء خطاب حالة الاتحاد الذي يلقيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وقالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب: «نحن نرتدي الأبيض لإظهار الدعم للمعركة المستمرة لتحقيق المساواة للمرأة في جميع أنحاء البلاد».ويأتي خطاب، ترامب أمام الكونجرس، قبل يوم واحد من صدور الحكم المتوقع في محاكمة عزل ترامب، كما يأتي في عام تجري فيه الانتخابات الرئاسية.وتعد تلك المرة الأولى التي يواجه فيها الرئيس وجها لوجه رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، أبرز الساسة الديمقراطيين، منذ لقاء حاد بينهما في العام الماضي.