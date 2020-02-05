إسلام عرفة يكشف تفاصيل أول ألبوماته «أحلى الأوقات»

قرر الفنان إسلام عرفة أن يفجر مفاجئة من العيار الثقيل ويكشف تفاصيل دخوله عالم الغناء كمطرب، وذلك بعد قيامه بتنظيم أضخم الحفلات الناجحة مع كبار النجوم عمرو دياب وأنغام وتامر حسني.ويستعد إسلام عرفة لإطلاق ألبومه الأول والذي يحمل إسم "أحلي الأوقات"، وهو من إنتاج "x-creavation".وأشار "عرفه"، عبر حسابه علي " فيس بوك" إلى تعاونه في ألبومه الأول مع نخبة من أكبر ملحني الشرق الأوسط منهم مدين، ومحمد راجح، وعماد تاج، ومداح، وأحمد سامي، ومودي منير.وكتب أغاني الألبوم أبرز شعراء العالم العربي منهم أحمد المالكي، وهشام صادق، ومؤمن راجح، ومصطفى النحاس، وخالد ممدوح وغيرهم، والتوزيع والإشراف الصوتي والموسيقي مع أحمد عبد السلام، وجورج يعقوب، وعمر إسماعيل، وبيبو مجدي.وأكد محيي وعمر الأشموني، إدارة أعمال إسلام عرفة، أنه جار الانتهاء من تسجيل كافة أغاني الألبوم، ويتم التدريب الغنائي والصوتي والإشراف على التسجيل بشكل مستمر من قبل دكتور محمد عبد الستار، أستاذ ورئيس قسم الموشحات بمعهد الموسيقى العربية.كما ذكرا أنه تم الانتهاء من وضع الخطة الزمنية والتسويقية للألبوم، وأنه يوجد الكثير من المفاجئات خلال الفترة القادمة.