ترامب: استثمرنا 2.2 تريليون دولار فى بناء الجيش الأمريكى

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعمل على بناء مجتمع أكثر ازدهارا في العالم.وأضاف "ترامب" خلال خطاب حالة الاتحاد السنوي أمام الكونجرس، حسبما أفادت قناة العربية في نبأ عاجل: "استثمرنا 2.2 تريليون دولار في بناء الجيش الأمريكي ووقعنا اتفاقا تجاريا مع الصين لحماية المواطن الأمريكي".وتابع: "إدارتي اتخذت إجراءات لحماية الحدود من الهجرة غير الشرعية وتحمي الأمن القومي الأمريكي بقوة".ويأتي الخطاب، أمام الكونجرس، قبل يوم واحد من صدور الحكم المتوقع في محاكمة عزل ترامب، كما يأتي في عام تجري فيه الانتخابات الرئاسية.وتعد تلك المرة الأولى التي يواجه فيها الرئيس وجها لوجه رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، أبرز الساسة الديمقراطيين، منذ لقاء حاد بينهما في العام الماضي.وكانت بيلوسي أيضًا هي التي أعلنت عن بدء التحقيق لعزل ترامب.