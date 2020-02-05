ماليزيا تعلن شفاء طفل مصاب بـ«كورونا»

أعلنت وزارة الصحة الماليزية، أن طفلا كان قد تم تأكيد إصابته بفيروس كورونا في 29 يناير الماضي، شفي من الفيروس وتم السماح له بالخروج من المستشفى.وأفادت الوزارة، في بيان لها، بأنه تم إخضاع الطفل، وهو صيني الجنسية، لفحوصات وأثبتت شفاءه من الإصابة بالفيروس، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.وكانت منظمة الصحة العالمية، قالت الثلاثاء، إن فيروس كورونا المستجد لا يمثل وباءً عالميًا.وأضافت منظمة الصحة العالمية، أنه على المصابين وضع أقنعة لوقف انتشار كورونا، وذلك بعد ارتفاع عدد المصابين بالفيروس.وأكدت منظمة الصحة العالمية، أن القناع لن يمنع إصابة الأشخاص السليمين بالكورونا بنسبة 100%.وكثفت الصين جهودها الدبلوماسية لطمأنة الدول في مختلف أنحاء العالم بأنها قادرة على السيطرة على تفشي فيروس كورونا الذي قتل أكثر من 420 شخصًا حتى الآن، وذلك في مسعى للحيلولة دون توسيع الحظر المفروض على المسافرين من الصين.وتواجه الصين عزلة متزايدة مع تنامي عدد شركات الطيران التي تعلق رحلاتها إلى مدنها، كما فرضت بعض الدول منها الولايات المتحدة وسنغافورة قيودًا على الأجانب الذين زاروا الصين في الآونة الأخيرة.